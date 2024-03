Ausbau in Sonsbeck-Labbeck Bushaltestelle soll bis Herbst barrierefrei sein

Die Verwaltungsmitarbeiter informierten etwa über den Stand des Ausbaus von barrierefreien Bushaltestellen: Die Haltestellen in der Ortsmitte werden in beiden Fahrtrichtungen barrierefrei ausgebaut. Dabei werden taktile Elemente im Boden eingebaut, auf zwölf Metern Länge wird es einen erhöhten Buskappstein geben, um einen möglichst schwellenlosen Einstieg in den Bus zu ermöglichen. Die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Xanten soll vom bisherigen Standort (vor der ehemaligen Bäckerei) ein Stück weiter nach Norden verlegt werden. Die Nutzer müssten aber leider weiter im Regen stehen, weil es für eine Wartehalle keinen Platz gebe, sagte der Bauamtsleiter.