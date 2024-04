Dokumentarfilm vom Denkmalverein Sonsbeck Kanadischer Kriegsheld kommt auf die Filmleinwand

Es heißt, das Leben liefert die besten Geschichten. Manchmal zeugen sie von großen Tragödien, manchmal von erstaunlichen Abenteuern, manchmal von herausragender Tapferkeit. Der Verein für Denkmalpflege Sonsbeck hat nun einen Film produziert, der all diese Elemente in einer Familiengeschichte vereint, und der zugleich ein Zeugnis der Geschichte selbst ist. Es ist die Geschichte des Kanadischen Soldaten Florian Senior Veilleux, der zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Sonsbeck zum Helden geworden war. Es ist die Geschichte von Josée Veilleux, die sich zusammen mit dem Verein für Denkmalpflege auf eine über ein Jahr währende Spurensuche gemacht hat, um mehr über die Taten des Großonkels zu erfahren. Doch es ist auch unser aller Geschichte, die alle Familien prägt und die nicht vergessen werden darf, um die Tragödie von einst nicht zu wiederholen. Am Mittwoch, 17. April, wird sie um 19 Uhr sowie um 20 Uhr erstmals in der Gaststätte Am Markt in Sonsbeck gezeigt. Der Eintritt ist frei.