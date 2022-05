Kletterwettbewerb am Sonsberg : Klimpansen übertreffen die 8000er-Marke

Sonsbeck Die Sonsbecker Klimpansen hatten sich am Sonntag vorgenommen, den Kletterfelsen Sonsberg innerhalb von acht Stunden so oft zu erklimmen, dass sie mindestens 8000 Höhenmeter zusammenbekommen. Die inklusive Klettergruppe übertraf ihr Ziel sogar noch – trotz realitätsnahen Schwierigkeitsstufen.

Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, muss sich der Verein aber etwas einfallen lassen, zumal der heimische Sonsberg – ein künstlicher Kletterfelsen – mit einer Höhe von elf Metern keine alpine Herausforderung darstellt. Der Trick: Rund 80 Hobbybergsteiger sollen gemeinsam in acht Stunden 8000 Höhenmeter erklettern. Damit leichte Routen wie die „Blindschleiche“ nicht allzu häufig in Anspruch genommen werden, darf nur dreimal pro Stunde dieselbe Tour gewählt werden. . Um das zu kontrollieren, erhalten die Teilnehmer stündlich einen andersfarbigen Expeditionsausweis, in denen sie ihr Pensum eintragen.