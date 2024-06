Sonsbecks Klimpansen feiern Jubiläum Volles Programm zur Geburtstagsparty am Sonsberg

In einer Zeit, als der Begriff Inklusion bei vielen Menschen noch ein fragendes Stirnrunzeln ausgelöst hat, haben sie Inklusion bereits gelebt. 1999 hat sich in Sonsbeck die Klettergruppe Klimpansen gegründet, die Menschen mit und ohne Behinderung bei gemeinsamen Sportangeboten die Möglichkeit gibt, über sich selbst hinauszuwachsen. Die eindrucksvolle Entwicklung der Klimpansen des SV Sonsbeck erreichte mit dem Gewinn des „Sterns des Sports in Gold“ in Berlin im Januar 2023 einen vorläufigen Höhepunkt. Nun folgt der nächste: Das Vierteljahrhundert soll ausgiebig gefeiert werden. Dafür findet am Samstag, 8. Juni, ab 14 Uhr am Kletterfels Sonsberg ein Jubiläumsfest statt, zu dem alle eingeladen sind. Eine Übersicht: