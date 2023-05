Bewerbungsfrist läuft Es werden zündende Klimaschutzideen für Sonsbeck gesucht

Eingereichte Aktivitäten können noch in der Planung, in der Umsetzung oder abgeschlossen sein. Im vorigen Jahr gewann der Kindergarten St. Marien Platz eins in Sonsbeck. Mit der Bepflanzung von zwei Hochbeeten und der Saat einer Wildblumenwiese hat der Kindergarten kleine Paradiese für Insekten geschaffen und 1000 Euro gewonnen. In Sonsbeck ermittelt Westenergie seit 2018 die Klimaschutzhelden des Jahres.