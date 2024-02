Betreuung nicht zulässig Personalnot in Sonsbecks Kitas zwingt zur Schließung in Hamb

Vera und Marc Baumgart sind am Dienstag mit ihren Kindern, drei und sechs Jahre, ins Schwimmbad gefahren. Die Hamber versuchen, das Beste aus ihrer Notlage zu machen. Etwas anderes bleibt ihnen auch kaum übrig. „Wir haben noch Glück, weil meine Frau in dieser Woche rein zufällig Urlaub hat“, sagt Marc Baumgart. Aber das Paar weiß auch von vielen Eltern, die in dieser Woche mächtig unter Druck geraten. Seit Montag ist die Kita St. Marien in dem Sonsbecker Ortsteil geschlossen. Mit dem vorhandenen Personal sei eine Betreuung nicht zulässig, hieß es in der Mitteilung an die Eltern am Freitagnachmittag. Demnach bleibt die eingruppige Einrichtung bis einschließlich Rosenmontag geschlossen. Familie Baumgart blickt jedoch schon jetzt sorgenvoll auf die Zeit danach. Denn Personalnot sei derzeit das beherrschende Thema in den Kindertagesstätten der Katholischen Kirchengemeinde Sonsbeck, wie auch Pastor Günter Hoebertz bestätigt. „Wir können aktuell mindestens vier ganze Stellen anbieten.“