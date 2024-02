Eltern üben Kritik in Schulausschuss in Sonsbeck Kita in Hamb bleibt noch länger geschlossen

Ein Raunen und ungläubiges Lachen gingen durch das Kastell, als eine Mutter die neueste Nachricht der Verbundleitung zur Kita-Schließung in Hamb verlas. Rund 50 Eltern waren am Dienstagabend zur Schulausschusssitzung gekommen, um ihrem Ärger über den Personalnotstand in den Kindergärten St. Marien und St. Maria Magdalena Luft zu machen und Antworten von der Katholischen Kirchengemeinde als Trägerin einzufordern. In Vertretung für Pastor Günter Hoebertz stand Anke Zur, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, Rede und Antwort. Ebenfalls die Verbundleitung war am Dienstagabend nicht persönlich zugegen. Doch noch während der Versammlung gab es von ihr eine Information per E-Mail an die betroffenen Eltern. Demnach ist in einer Mitgliederversammlung eine Lösung für eine Notbetreuung in Hamb gefunden worden. Die schlechte Nachricht: Die Lösung greift erst ab Montag, 19. Februar. Damit bleibt St. Marien auch in der kommenden Woche weitgehend geschlossen.