Labbecks Kita-Kinder gewinnen Klimaschutzpreis Runde Sache für mehr Blumenvielfalt

Die Kinder der Kita St. Georg Labbeck lassen es in der Ortschaft grünen, blühen, duften und summen. Eine Woche lang haben sie in dem Kita-Projekt „Labbeck blüht auf“ mit viel Freude kleine Blumenmurmeln geformt, die die Saat in sich tragen, um Beete in ein Blütenmeer zu verwandeln. Für dieses Engagement gab es nun den ersten Platz beim Westenergie-Klimaschutzpreis. Und fürs nächste Jahr hat der Labbecker Kindergarten schon das nächste Projekt zum Wohle der Umwelt in Planung.