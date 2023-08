Ereignisreiche Tage bis die Puppe brennt Was zur Kirmes in Hamb geplant ist

Die Kirmes beginnt am Samstag in den frühen Morgenstunden mit dem traditionellen Wecken. Freiwillige Ständchenbringer sorgen dafür, dass Vorstand, König und andere Persönlichkeiten aus dem Schlaf gerissen werden. Danach gibt es ein gemeinsames Frühstück beim Königspaar. Nach einem feierlichen Gottesdienst in der St.-Antonius-Kirche um 16 Uhr startet der Festumzug der Schützengemeinschaft durchs Dorf. Begleitet von den Klängen des Tambourcorps Bönninghardt und des Musikvereins Harmonie 1911/1921 Sonsbeck-Labbeck wird der neue König Bodo Reimer mit seiner Königin Anja sowie den Ministerpaaren Dennis und Jessica Larisch sowie Andreas und Katja Haseleu an der durch die Nachbarschaft aufwendig bekränzten Königsresidenz an der Wiesenstraße abgeholt und inthronisiert. Der Festumzug endet am Parkplatz an der Kirche, wo eine Parade und das Fahnenschwenken zu Ehren des Königspaares stattfinden.