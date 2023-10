Sparkasse am Niederrhein unterstützt Kita-Förderverein Labbecks Kita-Kinder spielen an neuer Matschanlage

Die 24 Kinder des St.-Georg-Kindergartens in Labbeck lieben ihre neue Matschanlage. Die Plätze oben an der Pumpe sind ebenso begehrt wie die an den Schleusen oder am Ende des Wasserlaufs, wo ganz viel tropfnasser Sand zum Buddeln einlädt. Der Außenbereich des Kindergartens wurde umgestaltet. Die neue Matschanlage ist eine Attraktion für die spielfreudigen Kinder.