Antonius-Schützen laden ein Kinderfest in Hamb lockt mit zahlreichen Spielständen

Teilnahmekärtchen für alle Spiele können an der Tageskasse erworben werden. „Zum kleinen Preis“, wie die Antonius-Schützen versprechen. Die Kärtchen berechtigen zur Teilnahme an allen Spielständen, am Luftballonwettbewerb und an der Rundfahrt mit dem Feuerwehrwagen durch die Ortschaft. Die Hamber Schützen hoffen auf zahlreiche Besucher.