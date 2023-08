Batman-Night der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Sonsbeck Kinder gehen mit Detektoren auf Fledermaus-Suche

Am Treffpunkt in der Allee Haus Winkel erzählten OAS-Geschäftsführer Dieter Baumann und Jugendgruppenleiter Timm Pollmann 13 Kindern und Jugendlichen sowie sechs Erwachsenen zunächst Interessantes über die Flugkünstler. Demnach gibt es weltweit rund 1200 Fledermausarten, in Deutschland immerhin noch 25, wie die Fransenfledermaus oder den großen Abendsegler.