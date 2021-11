Aktion der Sonsbecker Werbegemeinschaft : Kinder ermitteln die ersten Gewinner der Weihnachtsverlosung

Sonsbeck Sieben Sonsbecker Kinder haben am Samstag bei der ersten Hauptpreisziehung der Sonsbecker Werbegemeinschaft 73 Warengutscheine gezogen. Davon hatten 50 einen Gegenwert von zehn, 20 einen Gegenwert von 30 und drei einen Gegenwert von 100 Euro, die in den beteiligten Geschäften der Werbegemeinschaft eingelöst werden können.

13 Mitgliedsbetriebe beteiligen sich an der Weihnachtsaktion und geben ab einem bestimmten Verkaufswert Lose an ihre Kunden aus. „Ab welchem Verkaufswert der Kunde ein Los erhält“, so der Vorsitzende der Gemeinschaft, Rainer Vermöhlen, „bestimmen die Betriebe selber.“ Es sei ja ein Unterschied, ob es sich um ein Autohaus oder einen Bäckerladen handele. Auch Sofortgewinne gibt es, deren Wert ebenfalls die Geschäftsinhaber selber bestimmen. „Von uns gibt es nur die Auflage“, erklärt Vermöhlen, „dass es sich um etwas Interessantes handeln muss.“ Billige Kugelschreiber sollten beispielsweise nicht darunter sein. Alle Lose, die keine Sofortgewinne ausweisen, wandern in den großen Lostopf für die beiden Hauptziehungen. Dazu der Vorsitzende: „So hat man eine dreifache Chance, zu gewinnen, denn auch die bei der ersten Hauptziehung nicht erfolgreichen Lose bleiben im Rennen und haben so die Chance auf einen der Preise in der zweiten Ziehung.“ Diese findet am 6. Januar statt. Wann genau und wo werde noch rechtzeitig bekanntgegeben, denn das hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.