Blumenwiese in Sonsbeck :  Johann-Hinrich-Wichern-Schule blüht auf

Sonsbeck Die Kinder der Sonsbecker Grundschule legen eine Blumenwiese und Trockenmauer an. Ein Insektenhotel ist schon fast fertiggebaut.

Auch wenn die Corona-Pandemie das Projekt „Die Johann-Hinrich-Wichern-Schule blüht auf“ verzögert hat, im Frühjahr soll hinter der Sonsbecker Grundschule ein Blumenmeer die Kinder und Insekten erfreuen. Dafür haben die Nachwuchsgärtner in den vergangenen Wochen fleißig gearbeitet, seitdem die Grundschule am 15. Juni wieder für den Unterricht geöffnet wurde.

Zu diesem Zeitpunkt sollte das Insektenhotel der Klasse 2 b (jetzt 3 b) eigentlich bereits fertig sein. In den nur zwei verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien haben 25 Kinder mit dem Bau begonnen. „Jetzt kann erst mit Beginn des Sommers das Hotel teilweise bezogen werden, nicht mehr so stürmisch wie im Frühjahr“, bedauert Schulleiter Martin Nenno. „Aber spätestens im kommenden Frühjahr sollte dann hier Hochbetrieb sein.“

Nach den Sommerferien wurde dann fleißig am Insektenhotel weitergearbeitet. Weitere Holzscheite haben Bohrungen mit unterschiedlichem Durchmesser bekommen. Die mit Granulatsteinen gefüllte Dachfläche haben die Kinder mit unterschiedlichen Sedumpflanzen begrünt. Jetzt fehlen nur noch einige Tonziegel mit Holunderästen und Schilf- und Bambusstöcken als weitere Bruthöhlen.

Auch eine Trockenmauer wird noch in den kommenden Wochen zwischen dem Insektenhotel und dem Totholzplatz entstehen. Dann kann im Herbst mit der Vorbereitung für die Blumenwiese begonnen werden, so dass die Kinder im zeitigen Frühjahr aussäen können. „Schließlich ist es wichtig, dass die künftigen Bewohner des Insektenhotels in der Nähe auch ausreichend Nahrung finden“, wissen die Kinder.