KFZ-Werkstatt ist umgezogen SRS eröffnet neuen Standort in Sonsbeck

Die Sonsbecker Firma SRS hat ihren neuen Standort in Betrieb genommen. Am Freitag war die Eröffnungsfeier. Ab Montag, 5. Februar, bietet die freie KFZ-Werkstatt ihre Dienste deshalb nicht mehr an der Alpener Straße 3, sondern an der Alpener Straße 20 an. Die neue Adresse ist nur wenige Hundert Meter vom bisherigen Standort entfernt.