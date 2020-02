Karnevalssitzung in Sonsbeck : Frauen lassen wilde Zwanziger aufleben

Sonsbeck Am Wochenende hieß es: Frauenkarneval im Kastell. Die Dollen zeigten ihre Theaterkunst, es wurde geturnt, gesungen und wie vor 100 Jahren getanzt.

Alle zwei Jahre lädt die Ortsgruppe der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) zur Karnevalsfeier ins Kastell ein. In diesem Jahr boten die Aktiven um Teamsprecherin Renate Hegmann und ihre Stellvertreterin Gisela Hansen drei Veranstaltungen an: eine Frauensitzung am Nachmittag, zu der annähernd 200 Gäste kamen, und zwei Abendsitzungen, mit einer ausverkauften Sitzung am vergangenen Samstag. Mit Blick auf das Motto „Dabei sein wie vor 100 Jahren! Charleston, Gangster, Schlummerlicht, ohne Euch Narren geht es nicht!“ hatten sich die Damen des Elferrates kunstvoll schminken lassen und sich auch im Stil 1920er Jahre gekleidet. Wilfried Schönherr, im eigentlichen Leben Leiter der Realschule An der Fleuth, war an diesem Samstagabend als Musiker tätig: Er spielte Keyboard und sang dazu.