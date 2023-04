Tourismus in Sonsbeck Kerstgenshof gehört zu den 30 besten Campingplätzen

Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 Ländern. Der Publikumspreis wurde zum zwölften Mal vergeben. Als Grundlage für den Award 2023 dienen 230.000 Bewertungen von über 150.000 Campinggästen auf der Internetseite camping.info mit jährlich rund 90 Millionen Seitenaufrufen. „Einzig und allein die Bewertungen der Camper entscheiden darüber, wie sich das Ranking jedes Jahr zusammensetzt“, erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info. Unter den 110 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 69 in Deutschland, 20 in Österreich, sieben in Italien, drei in der Schweiz sowie einer in den Niederlanden.