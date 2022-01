Urlaub in Sonsbeck : Kerstgenshof auf Platz 33 der besten Campingplätze Europas

Sonsbeck-Labbeck Der Campingplatz in Labbeck ist in der Rangliste der 100 besten Anlagen Europas erneut hochgerückt und belegt seine bislang beste Platzierung.

Der Campingpark Kerstgenshof ist erneut mit dem Camping-Info-Award der gleichnamigen Webseite ausgezeichnet worden. Unter den 100 besten Plätzen Europas belegte die Anlage in Sonsbeck-Labbeck den 33. Rang. Ausschlaggebend für die Platzierung sind die Gästebewertungen auf der Online-Plattform. Eine Fachjury gibt es bei dem Award nicht. „Somit gilt diese Auszeichnung in der Campingbranche als besonderer Preis, der sozusagen von den Gästen verliehen wird“, sagt die Betreiber-Familie Ingenlath erfreut. „Seit Jahren klettert der Kerstgenshof in den Rankings stetig nach oben und erzielte in diesem Jahr mit dem 33. Rang die beste Platzierung bisher.“