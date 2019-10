Unterkunft gefunden : Känguru Skippy kommt jetzt in den Duisburger Zoo

Xanten Woher die in Sonsbeck eingefangene Känguru-Dame stammt, ist noch unklar. Nun bekommt sie eine neue Bleibe.

Das am Sonntag in Sonsbeck eingefangene und von der Polizei auf den Namen „Skippy“ getaufte Känguru befindet sich in der Obhut einer Tierarztpraxis in Moers. Dorthin wurde das Tier am Sonntag übergeben, bestätigte Tierarzt Carsten Matburger auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Krefelder Zoo kümmere sich um die Vermittlung des Kängurus – neuesten Informationen zufolge mit Erfolg: Skippy wird voraussichtlich am Donnerstag dem Duisburger Zoo übergeben.