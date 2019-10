In Sonsbeck eingefangen : Känguru Skippy hat ein neues Zuhause gefunden

Sonsbeck/Duisburg Das am Sonntag in Sonsbeck eingefangene Känguru Skippy hat eine neue Bleibe gefunden: Der Duisburger Zoo hat das Beuteltier aufgenommen. Offenbar fühlt es sich dort wohl: Es hat schon gefressen.

Das Känguru ist am Donnerstag in den Duisburger Zoo gebracht worden, wie der Tierpark und die Kreispolizei Wesel mitteilten. Bevor die Känguru-Dame zu ihren Artgenossen kann, müsse sie aber noch untersucht werden. „Wir werden die Kleine noch einmal vorsorglich durchchecken. Bisher macht sie aber einen sehr guten, agilen Eindruck und hat schon gefressen“, berichtet Zootierärztin Carolin Bunert.

Das Känguru war wochenlang im Raum Xanten und Sonsbeck immer wieder gesehen worden, bevor es am Sonntagabend von der Polizei und dem Moerser Tierarzt Carsten Matburger eingefangen wurde. Das Tier kam zunächst in die Praxis, wo sich das ganze Team um das kleine Känguru gekümmert habe, berichtete Matburger unserer Redaktion. Auffällig sei der große Appetit des Tiers gewesen - auch unmittelbar nach der Narkose. „Sie mümmelt den ganzen Tag und scheint den Umständen entsprechend recht zufrieden zu sein“, so Matburger am Mittwoch.