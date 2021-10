Kunstaktion in Sonsbeck : Jugendliche sollen Skatepark mit Graffiti verschönern

Sonsbeck Das Jugendzentrum Hot bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sonsbeck eine Graffiti-Aktion mit dem Künstler Marcel Veneman für Jugendliche an. Dabei soll der Skatpark Farbe bekommen.

Der Skatepark in Sonsbeck wird seit seiner Fertigstellung begeistert von Jugendlichen aus Sonsbeck und den umliegenden Kommunen genutzt. Um die Anlage optisch ganz im Stil der Skatenden zu gestalten, plant das Jugendzentrum Hot in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sonsbeck eine Graffiti-Aktion mit dem Künstler Marcel Veneman. Am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. November, jeweils von 15 bis 18 Uhr, können interessierte Jugendliche die Anlage mitgestalten und unter Profi-Anleitung Graffiti sprühen. Auch auf großen Folien können die Jugendlichen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Graffiti-Aktion richtet sich an Jugendliche ab zwölf Jahren. Jüngere Besucher können an beiden Nachmittagen das Spielmobil nutzen. „Ich freue mich, dass wir in unserer Gemeinde einen attraktiven Anziehungspunkt für Jugendliche schaffen konnten“, sagt Bürgermeister Heiko Schmidt. Die Gemeinde unterstützt die Veranstaltung, indem sie für die Verpflegung der Teilnehmenden sorgt. An beiden Veranstaltungstagen gilt die 3G-Regel. Weitere Infos unter Tel. 02838 778503 oder per E-Mail an jugend.sonsbeck@ekir.de.