Klimpansen aus Sonsbeck feiern Jubiläum Seit 25 Jahren steil bergauf

Bereits zum Saisonauftakt am Samstag, 6. April, zudem am 11., 20. und 25. April bieten die Teamer am Sonsberg kostenlose Auffrischungen an (keine Kurse), um sich die Grundlagen der Sicherungstechnik wieder ins Gedächtnis zu rufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Kletterinteressierte dürfen sich zudem auf ein vielfältiges Ausbildungsprogramm freuen, welches neben den ,klassischen’ Kursen, zum Beispiel zur Erlangung des Kletterscheins des Deutschen Alpenvereins, auch Einführungskurse in Grundtechniken des Sportkletterns umfasst.