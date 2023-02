Hitzesommer in Sonsbeck Inklusiver Spielplatz bekommt Trinkwasserspender

Bei der Umgestaltung des Spielplatzes an der Parkstraße scheut Sonsbecks Politik nicht davor, tief in die Taschen zu greifen. Der Umbau der Spielfläche zu einem Erholungsort für alle Generationen Kostenpflichtiger Inhalt mit inklusiven Spielgeräten, die auch von Kindern mit Handicap genutzt werden können, wird der jüngsten Kalkulation des Planungsbüros Hoff & Koch zufolge knapp 600.000 Euro kosten. Ein weiteres Element wollen die Fraktionen dennoch hinzufügen. Sie plädierten im Hauptausschuss einstimmig dafür, auf dem Areal einen Trinkwasserspender zu errichten, um in Zeiten immer heißer werdender Sommer Auswirkungen für die Gesundheit zu verringern.