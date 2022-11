Kinderbetreuung in Sonsbeck : Inklusive DRK-Kita wächst auf vier Gruppen an

Sonsbeck Bei der Feierstunde zum 25-jährigen Bestehen des Sonsbecker Kindergartens gab der DRK-Kreisverbandsvorsitzende Andras Bußmann die Vergrößerung bekannt.

Eine erfrischende und aufschlussreiche Begrüßungsrede, gehalten von der Leiterin Silke Vetter, herzliche Glückwünsche von einer Vielzahl freudvoller Gäste sowie die berührende Aufführung des Liedes „Lichterkinder“, dargeboten von annähernd 60 Kindern des DRK-Kindergartens Lichtgarten in Sonsbeck – das waren die Kernstücke der Feierstunde, die zum 25-jährigen Bestehen der inklusiven Einrichtung in Sonsbeck abgehalten wurde.

Die Feierstunde fand in dem mit vielen schönen Martinslaternen ausgestatteten Eingangsbereich statt, der passend zum Namen der Einrichtung als „Lichtung“ bezeichnet wird. Die Leiterin sparte in ihrer Begrüßungsrede nicht mit Worten des Dankes gegenüber all den Menschen, die das 14-köpfige Kita-Team in seiner pädagogischen Arbeit unterstützen; ihr Dank galt nicht zuletzt den Eltern und auch den Geldinstituten, die immer wieder bereit seien, wertvolle Hilfe zu leisten sowie den fünf Therapeuten, die das Kita-Team in ihrer inklusiven Arbeit unterstützen.