Dorfaktionstag in Sonsbeck Frühjahrsputz in der grünen Perle

Gute Beteiligung Der Dorfaktionstag fand zum 21. Mal statt. Organisiert wurde er vom Ortsausschuss und vom Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Sonsbeck. In Hamb beteiligten sich mehr als 50 Personen an der Aktion, in Labbeck waren es gut 40 und in Sonsbeck rund 120.