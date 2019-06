Katholische Landjugend Sonsbeck : In 72 Stunden Labbeck verschönert

In 72 Stunden Labbeck verschönert

Auch an die tierischen Bewohner hat die Landjugend gedacht und Insektenhotels und Vogelhäuser gebaut. Foto: Verein

Sonsbeck Mehrere Insektenhotels, eine Barfußerlebniswelt und vieles mehr hat die Katholische Landjungendbewegung (KLJB) Sonsbeck im Rahmen der 72-Stunden-Aktion in Labbeck umgesetzt.

Vom 23. bis zum 26. Mai nahm die Sonsbecker Landjugend an der vom BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Kirche) geplanten Aktion erfolgreich teil. Mit rund 35 Mitgliedern stellten sie sich der bis zum Projektbeginn unbekannten Aufgabe, die Labbecker Parkanlage hinter der Kirche zu erneuern.

Andre Gesthuysen erstellte als Pate der Aktion den groben Plan, welche Aufgaben zu welchem Zeitpunkt umgesetzt werden sollten. Dazu gehörte unter anderem, dass die Jugendlichen die alte Teichanlage zwischen der Kirche und dem Pfarrheim/Kindergarten zugeschüttet haben und die so entstandenen Flächen neu gestaltet werden konnten.

Punkt 17.07 Uhr erhielten die Mitglieder am Donnerstag die von ihnen zu bewältigende Aufgabe. Zuerst wurde geplant, wie die Fläche am besten genutzt, das Material beschafft und bis nach Labbeck bewegt werden könnte. Darüber hinaus wurden das ganze Wochenende Sponsoren gesucht.

Danach konnte die eigentliche Arbeit beginnen: Mit Hilfe eines Mini-Baggers schütteten die Jugendlichen die Teiche mit 150 Tonnen Füllmittel zu. Auch Sträucher und Bäume wurden zurück geschnitten und teils gerodet. Zusätzlich wurden KG-Rohre verlegt, um das Regenwasser der Kirche in einen Entwässerungsgraben umzuleiten. Den Graben selbst haben die Freiwilligen zuvor von Unrat befreit.

Auch die tierischen Bewohner wurden in die Planung mit einbezogen. So entstanden an mehren Stellen Insektenhotels und Vogelhäuser. Um die Natur noch weiter nach vorne zu bringen, haben die Freiwilligen noch verschiedene Obstbäume gepflanzt.