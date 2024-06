Jugendlicher aus Sonsbeck züchtet Bienen Imker mit 15 – trotz Allergie

Für Nico Breitenstein sind Bienen und Wespen gefährlich. Lebensgefährlich sogar. Wird er gestochen, kann das zu einer schweren allergischen Reaktion führen. Dann schwillt unter anderem die Zunge des jungen Sonsbeckers an, sodass er keine Luft mehr bekommt. Das hält Nico Breitenstein jedoch nicht davon ab, sich jede Woche in die Nähe von mehreren Hunderttausend Bienen zu begeben. Der Jugendliche pflegt und versorgt fünf eigene Völker, erntet und vertreibt eigenen Honig, bietet sogar Workshops rund um Bienen für Kinder an. Und das mit 15 Jahren.