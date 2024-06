Fußball in Sonsbeck Public Viewing im Willy-Lemkens-Sportpark

Dieter van Nahmen hat gelitten am 27. Mai. Sehr gelitten. Denn der vermeintlich chancenlosen Elf des VfL Bochum ist am 27. Mai das Wunder gelungen: Sie hat sich im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf mit 6:5 durchgesetzt. Mit dem Sieg im Relegationsspiel haben die Bochumer nicht nur ihren Verbleib in der Ersten Bundesliga gesichert, sie haben den Düsseldorfern auch den siebten Aufstieg in Folge vermasselt.