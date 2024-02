Designerin aus Dänemark kommt nach Sonsbeck Im Conceptstore „Vielfach“ findet ein Fashion-Day statt

Sascha Wüllenweber und Nina Trendelkamp wollen das 340 Quadratmeter große Gebäude an der Hochstraße 45 zu einem „Haus der Begegnung“ ausbauen, wie sie erklären. Als erstes Projekt realisierten sie den Conceptstore, in dem die ausstellenden Kunsthandwerker selbst hinter der Ladentheke stehen. Nach und nach wird das Gebäude kernsaniert, um weitere Angebote rund um die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit zu machen. Das „Vielfach“ hat sich inzwischen vergrößert, so dass ab März neue Regale verfügbar sind (Kontakt unter Tel. 0174 3707367).