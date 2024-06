Kunsthandwerk in Sonsbeck Hochbetrieb beim Brunnenmarkt

(beaw) In den Straßen war zuweilen kaum ein Durchkommen möglich, so viele Menschen waren am Sonntag zum Brunnenmarkt in Sonsbeck gekommen. Neugierig stöberten sie durch die Auslagen der rund 50 Kunsthandwerker, die ihre Stände auf Hoch- und Wallstraße aufgebaut haben. Oder sie ließen es sich bei einem Eis oder einem Stückchen Kuchen im Sonnenschein gutgehen. Doch nicht nur auf den Straßen herrschte Hochbetrieb, die örtlichen Einzelhändler konnten sich auch in ihren Geschäften beim verkaufsoffenen Sonntag über viel Kundschaft freuen. Ein guter Start für die beiden neuen Ladenlokale in Sonsbeck: Die Kostenpflichtiger Inhalt Print-Spezialisten von „Sunshine Druck“ und das Kostenpflichtiger Inhalt Reisebüro von Rabea Küpper haben zum Brunnenmarkt eröffnet. Die Treckerfreunde Niederrhein hingegen sind schon seit Jahren fester Bestandteil des Brunnenmarkts. Diesmal musste man die vor allem bei Kindern beliebten Oldtimer jedoch etwas suchen. Sie waren auf dem Parkplatz der Gaststätte Zur Linde anstatt auf dem Stammplatz auf dem Alttormarkt postiert. Foto: Ostermann