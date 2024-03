Probenbesuch für Komödie des Sontheaters Vor der Hochzeit gibt’s viel zu tun

Christian Grune führt nicht nur Regie, er spielt in dem Stück auch den Bräutigam Bill, der am nächsten Tag Rachel heiraten will und am Abend zuvor beim Junggesellenabschied zu tief ins Glas geschaut hat. Er wacht am nächsten Morgen mit einem ordentlichen Kater auf – und weiß nicht mehr, wie er genau dort gelandet ist, wo er doch eigentlich mit seiner Braut nach der Trauung und der anschließenden großen Feier mit feinen Gästen die Hochzeitsnacht verbringen sollte: In der Suite in einem exklusiven Hotel. Und das Schlimme ist: Bill wacht auf, und neben ihm im Bett liegt eine fremde Frau. Ein Albtraum.