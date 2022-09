Verkaufsoffener Sonntag : Sonsbecks Herbstmarkt punktet mit Sommerflair

Foto: Wyglenda 18 Bilder Das erlebten Besucher beim Herbstmarkt in Sonsbeck

Sonsbeck Die Anzahl der Menschen in Sonsbeck hat sich am Sonntag gefühlt verdoppelt. Der Herbstmarkt der Werbegemeinschaft lockte Tausende Besucher an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als hätte sich die Sonne in den vergangenen Tagen all ihre Kraft für den Herbstmarkt aufgespart, so leuchtend schön strahlte sie von Sonsbecks Himmel herab. Und die Einzelhändler strahlten gleich mit. Denn Tausende Besucher nutzten Markt und verkaufsoffenen Sonntag, um durch Sonsbecks Straßen zu schlendern.

Hoch- und Wallstraße wurden zur Flaniermeile mit rund 50 Verkaufsständen, die ein breites Angebot an Schönem und Nützlichen darboten. Manchen Kunsthandwerkern durfte man bei der Arbeit über die Schulter schauen. Doch auch die örtlichen Geschäfte waren beim verkaufsoffenen Sonntag gefragt.

Daneben sorgten die Band Koloss sowie ein reiches Kinderprogramm für Unterhaltung. Ein Highlight war Clown Pepe, der mit im Sonnenlicht glitzernden Seifenblasen die Kinder erfreute. Doch auch Kinderkarussell, Ballonkünstler, Bastelangebote, der Erklär-Bär und mehr machten Spaß.

(beaw)