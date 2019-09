Brauchtum in Sonsbeck : Heinz Janssen ist Ehrenmitglied des St.-Martin-Vereins Sonsbeck

Sonsbeck Bei der Jahreshauptversammlung wurden zwei Neuerungen für den kommenden Umzug besprochen, um mehr Klangfülle beim Martinsfest zu erreichen.

So hieß es denn auch auf der Urkunde: Für seine großen Verdienste um die Förderung des Martinsbrauchtums in Sonsbeck sprechen wir Heinz Janssen Dank und Anerkennung aus. Zu den ersten Gratulanten zählten die weiteren Vorstandmitglieder Birgit Enders sowie Patrick Karmann und Dominik Karmann. Janssen wurden außerdem ein Tankgutschein sowie ein Foto- und Gedichtband des in Wardt wohnenden ehemaligen Lehrers Gerd Mattissen überreicht. Auch Pfarrer Günter Hoebertz sprach seinen Dank aus.

In diesem Jahr wird der Martinszug am 9. November durch Sonsbeck ziehen. Startplatz ist der Neutorplatz. Dort wird die „Sons Band“ ab 17.15 Uhr die Teilnehmer des St.-Martins-Zuges unter der Leitung von Markus Hermsen musikalisch auf den Umzug einstimmen. Um 17.30 Uhr setzt sich der Zug vom Neutorplatz in Bewegung und zieht über die Herrenstraße, die Balberger Straße, die Weseler Straße, den Taubenweg, die Reiherstraße, die Gartenstraße, An der Ley, An der Stau über die Herrenstraße zurück zum Neutorplatz. Hier wird die Bettlerszene stattfinden, die Tütenausgabe wird im Kastell sein. Während der Tütenausgabe schenken Mitglieder des Fördervereins der Grundschule gegen einen Obolus Getränke aus.