Ratssitzung in Sonsbeck : Heftige Diskussion wegen Grundschul-Tablets

Ratssitzung in Sonsbeck

Die SPD will, dass jedes Kind an der Grundschule ein eigenes Tablet zum Lernen bekommt (Symbolfoto). Foto: dpa/Britta Pedersen

Sonsbeck Auslöser der Debatte im Sonsbecker Rat war ein Antrag der SPD-Fraktion, die mit der Anschaffung für die Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule nicht warten will, bis das Medienkonzept fertig ist.

Hoch her ging’s im Sonsbecker Rat während der Diskussion, wann und wie viele Tablets die Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule bekommen soll. So bekräftigte die SPD nochmals, mit der Anschaffung nicht warten zu wollen, bis das pädagogisch-technische Medienkonzept auf dem Tisch liege. Schule und Schulträger müssen bis zum 31. Juli ihre Ideen vorstellen, um Fördermittel aus dem Bundestopf für digitale Ausstattung zu erhalten.

Wie schon im Hauptausschuss folgte die Mehrheit dem Verwaltungsvorschlag, nach dem erst das Medienkonzept vorliegen müsse. „Wir können die Intention des SPD-Antrags nachvollziehen, aber ich kaufe auch keine Couch, wenn nicht klar ist, an welche Wand sie kommt“, zog FDP-Fraktionschef Jürgen Kühne einen ungewöhnlichen Vergleich. Ludger van Bebber kündigte für die Verwaltung an, dass man ohnehin an diesem Mittwoch mit dem Schulträger sprechen wolle – auch über das Konzept und die Tablets.