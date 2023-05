Praxis in Sonsbeck Hausarzt Mehmet Dumanoglu findet Nachfolger

Stappert hat bis 2006 Humanmedizin am Universitätsklinikum Essen studiert. Anschließend folgte die Weiterbildung zum Internisten im Bethanien-Krankenhaus Moers in der Abteilung Kardiologie, Gastroenterologie sowie im Wilhelm-Anton-Krankenhaus in Goch in der Abteilung Hämatologie/Onkologie sowie Pneumologie. Im Herzzentrum Duisburg wurde er in der Folgezeit zum Kardiologen ausgebildet. Ergänzend hierzu erwarb Stappert im Universitätsklinikum Essen sowie am St. Bernhard-Krankenhaus Kamp-Lintfort die Zusatzweiterbildung in Intensivmedizin. Im Anschluss an seine Weiterbildungen war er Oberarzt im St. Clemens-Hospital Geldern, im St. Bernhard-Krankenhaus Kamp-Lintfort sowie bis zuletzt im Herzzentrum Duisburg inne.