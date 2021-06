Auszeichnung für Ehrenamt in Sonsbeck : Politik verlässt Heimatpreis-Jury

Sonsbeck Sonsbecks Politiker wollen die Entscheidung über die Preisträger künftig in andere Hände geben. Der Haupt- und Finanzausschuss gab grünes Licht für die Besetzung.

2020 wurde der Heimatpreis, der vom Land NRW mit 5000 Euro gefördert wird, erstmals in der Gemeinde verliehen. Damals entschied der Rat über die Preisträger. Die Sonsbecker Schützenvereine (Platz 1), der Verein Unternehmen Zündkerze (Platz 2) und die Katholische Landjugendbewegung Sonsbeck (Platz 3) setzten sich durch. Glücklich waren die Politiker jedoch nicht mit der Aufgabe. Die Sorge bestand, dass ihre Entscheidung als politisches Urteil über die Wertigkeit eines Vereins missverstanden werden könnte, so die Argumentation. „Jedes Ehrenamt ist gleich wertvoll für die Gemeinde“, betonten die Fraktionen unisono.

Die Entscheidung sollte also in andere Hände kommen. Unklar war zunächst jedoch, wer in der externen Jury sitzen soll. Nach Rücksprache mit anderen Kommunen und einer interfraktionellen Sitzung legte die Verwaltung nun einen Vorschlag vor, dem die Ausschussmitglieder bei drei Enthaltungen einstimmig zustimmten: Die Jury wird mit jeweils einem Vertreter der Preisträger des Vorjahres besetzt (darf nicht dem Rat angehören), ferner mit dem Bürgermeister und dem Leiter des Fachbereichs Personal und Service. „Durch die Besetzung der Jury mit Preisträgern des Vorjahres, die in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind, können die Bewerbungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln bewertet werden“, so die Begründung. Auf den Einsatz weiterer Vereinsvertreter werde bewusst verzichtet, „um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden“. Als Hilfe soll es eine Bewertungsskala geben. Dabei soll jedes Jurymitglied jeder Bewerbung Punkte von null bis fünf für folgende Merkmalen geben: Modellcharakter, Ausprägung des ehrenamtlichen Engagements, Nachhaltigkeitsgrad, Innovationsgehalt, offene Interpretation „Heimat für alle“. Auf Vorschlag der SPD soll soziales Engagement als sechstes Merkmal hinzugefügt werden.