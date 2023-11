Nadine Bogedain gewinnt Bürgermeisterwahl Was Sonsbecks erste Bürgermeisterin zum Wahlabend sagt

In den Wahllokalen sind die Türen geschlossen, im Sonsbecker Kastell wird es langsam voll. Alle Blicke sind gebannt auf die zwei Bildschirme im Bühnenbereich gerichtet. Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Sonsbeck werden mit Spannung erwartet. Was um 18 Uhr aber noch ungeahnt bleibt: In weniger als einer Stunde wird hier Geschichte geschrieben, gibt die Auszählung der sieben Stimmbezirke eine Überraschung preis.