Seminar für Senioren : Tipps und Tricks im Umgang mit dem eigenen Smartphone

Sonsbeck Zum dritten Mal findet das beliebte Handyseminar für Senioren in Sonsbeck statt.

Zwei erfolgreiche Veranstaltungen dieser Art haben bereits stattgefunden, nun folgt die dritte Auflage: In Kooperation mit dem Caritasverband Moers-Xanten bietet die Sonsbecker Nachbarschaftsberatung am Freitag, 4. Oktober, das nächste Senioren-Handyseminar an. Diesmal werden Senioren von 17 bis 19 Uhr im Gebäude der Tagespflege St. Gertrud, An der Stau 3, in die Geheimnisse ihrer Smartphones eingeführt.