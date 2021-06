Dorfaktionstag in Sonsbeck : Die grüne Perle soll bald wieder glänzen

Der letzte Dorfaktionstag in Sonsbeck fand 2019 statt. Im vergangenen Jahr musste er corona-bedingt ausfallen (Archivfoto). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Dank der gelockerten Corona-Regeln ist in Sonsbeck, Labbeck und Hamb der traditionelle Dorfaktionstag wieder im gewohnten Rahmen möglich. Am Samstag, 19. Juni, sind alle Bürger zum Müllsammeln eingeladen.

In der Gemeinde Sonsbeck ist am Samstag, 19. Juni, ein gemeinsamer „Hausputz in der Natur“ angesagt. Der Ortsausschuss Sonsbeck, der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) sowie die Ortsvorsteher aus Hamb und Labbeck laden alle Bürger zum 19. Dorfaktionstag ein. Aufgrund der gesunkenden Inzidenzwerte und somit gelockerten Corona-Regeln ist die Aktion im gewohnten Rahmen möglich. Eine Testpflicht besteht nicht.

Mit Hilfe der Bevölkerung, der Vereine, Institutionen und Schulen sowie mit Unterstützung des Bauhofes soll das Gemeindegebiet von allerlei Müll, Unrat und sonstigen kuriosen Fundsachen befreit werden. Mit bereitgestellten Zangen, Eimern und Müllsäcken sammeln fleißige Helfer jährlich rund zwei Tonnen Müll ein. Im vergangenen Jahr musste der Dorfaktionstag wegen der Pandemie ausfallen. Am 19. Juni ist nun wieder jede helfende Hand willkommen. Los geht es um 9 Uhr, in Sonsbeck am Rathaus, in Hamb am Hubertushaus und in Labbeck am Pfarrheim.

Matthias Broeckmann kennt die besonders vermüllten Stellen in Sonsbeck und teilt die Gruppen entsprechend ein. Gemeinsam mit Bürgermeister Heiko Schmidt, dem Ortsausschussvorsitzenden Reiner Weber und dem Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins, Johannes Hanßen, wird er alle Trupps im Laufe des Vormittags auch mit Getränken versorgen. In Hamb übernimmt Ortsvorsteherin Gudrun Bach diese Aufgabe beim Säubern. Zusätzlich werden die Fenster des Hubertushauses geputzt. Für die teilnehmenden Kinder gibt es eine Überraschung. Johannes Dieter Hinßen übernimmt in Labbeck die Koordination und hofft auf viele Freiwillige. In diesem Jahr werden Pflegearbeiten auf dem Dorfplatz durchgeführt.

Nach getaner Arbeit gibt es an allen drei Treffpunkten einen Imbiss. Um die Planung zu erleichtern, werden insbesondere Gruppen um Rückmeldung zur Teilnehmerzahl bei Tobias Hünnekes gebeten: per E-Mail an [email protected] oder Tel. 02838 36112.

Übrigens: In Sonsbeck gibt es bereits seit 18 Jahren ehrenamtliche Pflegepatenschaften für öffentliche Grünanlagen. Rund 100 Sonsbecker pflegen Grünanlagen vor Ihrer Haustür das ganze Jahr über und erfreuen sich an deren Anblick. Interessierte können sich bei der Verwaltung (02838 36110) melden.

(beaw)