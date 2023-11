Familien pflanzen Apfelbäume Spielgruppe Hamb ergänzt Streuobstwiese

Die Streuobstwiese in Hamb wurde durch die örtliche Spielgruppe um zwei weitere Bäume ergänzt. Familie Baumgart und Familie Hemmers – beide sind Mitglieder der Spielgruppe Hamb – setzten in der Pflanzzeit gemeinsam zwei Apfelbäume. Mit einer „Goldparmäne“, einer Sorte des Kulturapfels, sowie einem „Dülmener Herbstrosenapfel“ wurden zwei heimische Gehölze ausgewählt, die die bereits bestehenden Bäume ergänzen. Willi Tenhagen, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, lobte: „Dank der Initiative durch die Spielgruppe Hamb entsteht im Umfeld der St. Antonius-Kirche Hamb eine wertvolle Streuobstwiese, die neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bietet und zugleich in hohem Maße zur Klimaneutralität beiträgt.“ Denn die Bäume binden klimaschädliches CO 2 und lassen an heißen Sommertagen die Temperaturen im Umfeld spürbar sinken. „Ein Vorzeigeprojekt, das einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer ‚Grünen Perle’ leistet“, so Willi Tenhagen.