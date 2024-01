Einsatz in Hamb Feuerwehr pumpt Wasser aus Kita-Keller

Sonsbeck · Nach dem anhaltenden Regen in den vergangenen Wochen ist das Grundwasser in vielen Regionen gestiegen. In Sonsbecks Ortsteil Hamb stand es am Mittwoch im Keller einer Kindertagesstätte. Die Feuerwehr pumpte es heraus.

03.01.2024 , 12:28 Uhr

Die Feuerwehr pumpte das Wasser aus dem Keller. Foto: TV Niederrhein/Guido Schulmann

Die Feuerwehr Sonsbeck ist am Mittwoch zur Kita St. Marien in Hamb gerufen worden. Nach den Regenfällen in den vergangenen Tagen ist das Grundwasser soweit gestiegen, dass es im Keller hochdrückte. Wie Feuerwehr und Gemeinde berichteten, stand es einige Zentimeter im Keller des Gebäudes. Es wurde herausgepumpt. Der Einsatz war nach etwa einer halben Stunde beendet. Eine Pumpe soll verhindern, dass das Wasser noch einmal im Keller steht.

(wer)