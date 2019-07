Schulwesen in Sonsbeck : „Sie hat immer gesagt, dass ich es schaffe“

Marlies Hageney (l.) und Edith Schröter (r.) lauschen einem Lied des Kollegiums. Die beiden Grundschullehrerinnen gehen in den Ruhestand. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Die Sonsbecker Grundschulkinder haben sich von ihren Lehrerinnen Edith Schröter und Marlies Hageney verabschiedet.

Von Heidrun Jasper

Wenn man Kinder dazu bringt, ohne zu murren eine Stunde länger in der Schule zu bleiben, während alle Mitschüler schon mit fliegenden Fahnen ins Wochenende verschwinden, dann könnte das einen guten Grund haben. So wie jüngst an der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule. Mädchen und Jungen der Klassen 4a und 2c, ihre Eltern, das gesamte Kollegium, das Team des Offenen Ganztages, Bürgermeister Heiko Schmidt und Fachbereichsleiter Manfred van Rennings verabschiedeten sich in einer Feierstunde von zwei Lehrerinnen, die in den Ruhestand gehen.

Die eine, Edith Ilse Schröter, unterrichtete seit 1985 an der Sonsbecker Grundschule – die andere, Marlies Hageney, kam vor 21 Jahren an die Bildungseinrichtung am Taubenweg. Daher hatte Schulleiter Martin Nenno vorsichtshalber Eimer mit Wasser besorgt, um die Blumen zu parken, die Kollegen, Eltern, eine Vertreterin des Ogata-Teams und der Bürgermeister zum Abschied mitgebracht hatten.

Info 287 Schüler an der Grundschule Schüler 287 Mädchen und Jungen besuchen zur Zeit die Johann-Hinrich-Wichern-Schule, eine Gemeinschaftsgrundschule am Taubenweg. Sie werden von zwölf Lehrerinnen und einem Lehrer, einer Sport- und zwei Sonderpädagogen unterrichtet. Klassen Die Schule ist dreizügig, der erste Jahrgang vierzügig. Schulleiter ist Manfred Nenno.

Und es war ein bewegender Abschied, sowohl für die Pädagoginnen – die übrigens absolut nichts von der für sie arrangierten Feier im Forum der Schule wussten – als auch für die Schüler, bei denen so manche Träne floss. „Ich fand’ es schön, dass Frau Schröter immer gesagt hat, dass ich es schaffe“, dankte Tanja sichtlich bewegt ihrer Klassenlehrerin dafür, dass die stets an sie geglaubt hat.

Die Klasse 2c spielte in einem kleinen Sketch eine Schulstunde mit typischen Sprüchen ihrer Lehrerin Schröter. Sprüche wie „Holla, die Waldfee: Hoffentlich hält mich der Stuhl“. Oder „Auf den Tisch gehört der Kuchen, da hat das Popöchen nichts zu suchen“. Schüler, die im Unterricht immer wieder tuschelten, ermahnte sie mit dem Satz „Wenn ihr für jedes Mal quasseln einen Cent kriegen würdet, wärt ihr schon Millionäre“. Und die Schüler-Aufforderung „Zeig’ mal“ beantwortete die Lehrerin meist mit: „Der Zeiger ist abgebrochen.“ Die 4a hatte derweil ein Lied auf Englisch einstudiert: „It’s time to say good bye to Mrs. Hageney“ (dt.: „Es ist Zeit, Frau Hageney auf Wiedersehen zu sagen“).

Schulleiter Martin Nenno hatte für die beiden Kolleginnen eine mit stimmungsvoller Musik untermalte kurze Power-Point-Präsentation vorbereitet, zeigte Bilder der Lehrerinnen aus ihrer eigenen Grundschul-Zeit, ließ Buchstaben ins Bild purzeln, aus denen die Worte „Danke für eure Jahre mit uns Kindern, Eltern, Lehrern“ geformt wurden. Mit den Buchstaben aus dem Scrabble-Spiel hatten die Kollegen Charakteristika von Edith Schröter und Marlies Hageney gebildet und ihnen als gerahmte Erinnerung geschenkt.