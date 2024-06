Brandeinsatz in Sonsbeck Grünstreifen an der A57 fängt Feuer

Wie die Feuerwehrkräfte berichten, sind die Einheiten Sonsbeck und Hamb um 16.50 Uhr mit dem Stichwort „Flächen-/Vegetationsbrand“ zur Autobahn A57 in Fahrtrichtung Krefeld gerufen worden. Dort war der Grünstreifen an der Böschung auf einer Länge von rund zehn Metern in Brand geraten. Der beginnende Flächenbrand sei jedoch bereits von der Autobahnpolizei schnell gelöscht worden, so die Wehrkräfte.