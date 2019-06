Schülerkonzert : Sommerkonzert bot pures Hörvergnügen

70 Marienschülerinnen aus Xanten überzeugen das Publikum im Sonsbecker Kastell mit Spielfreude, Charme, Können und einer großen Bandbreite an Titeln. Viel Beifall für die Vorband und die Big Band.

Mit unterschiedlichen Besetzungen in vier verschiedenen Formationen und einem sehr abwechslungsreichen Programm sorgten 70 Marienschülerinnen am Freitag im Sonsbecker Kastell über zwei Stunden lang für beste Unterhaltung. Mit großem Enthusiasmus hatten die beiden Musiklehrer Regina Kammann und Stefan Menskes die Schülergruppen mehrere Monate auf ihr großes Sommerkonzert unter dem Motto „Don’t stop believin‘“ vorbereitet.

Die große Bandbreite der Titel machte das Sommerkonzert für die Gäste besonders reizvoll. Die Vorband verstand es, das Publikum einerseits mit Titeln wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Mamma Mia“ zu erheitern, verzauberte es andererseits mit Songs wie „Eternal Flame“, „Can you feel the love tonight“ und „Sound of Silence“. Gern ließen sich die Zuhörer mitnehmen, als die Schülerinnen des Musikkurses der 10. Klassen den von Menskes arrangierten Titel „What a wonderful world“ spielten. Auch zum „Breakfast in America“ ließen sie sich gern einladen.