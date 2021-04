Historische Sehenswürdigkeit in Sonsbeck : Gommansche Mühle erhält eine neue Balustrade

Historische Sehenswürdigkeit in Sonsbeck

Sonsbeck Das alte Holzkonstrukt aus den 80er Jahren war durchgefault. Mitte Mai sollen die Sanierungsarbeiten an Sonsbecks Sehenswürdigkeit fertig sein. Doch bei der Beschaffung des Baumaterials war Kreativität gefordert.

Manchmal ist es verblüffend, wie sich die Dinge entwickeln: Da sollte die Gommansche Mühle im Zuge des interkommunalen Leader-Projekt „Lichtblicke“ mit warm leuchtenden Strahlern kunstvoll in Szene gesetzt werden, und plötzlich versperrt ein Gerüst den Blick auf die historische Sehenswürdigkeit Sonsbecks. Grund dafür ist die alte Balustrade aus den 80er Jahren, die sich just bei der Begehung, um die passenden Plätze für die Wandfluter auszumachen, als schadhaft erwiesen hatte und nun ausgetauscht wird.

„Wir mussten bei der Begehung leider feststellen, dass die Holzkonstruktion schon ziemlich durchgefault war“, erklärt Georg Schnitzler vom Fachbereich Bauen und Planen. Offenbar sei bei der Sanierung, die in den Jahren 1983/84 vorgenommen wurde, der konstruktive Holzschutz nicht ausreichend berücksichtigt worden. Dadurch sei Regenwasser auf den Balken stehen geblieben und ins Holz gesickert, anstatt abzufließen, was gerade an den Knotenpunkten deutliche Schäden verursacht habe.