Sonsbecker Gesangsensemble tritt auf : Ein Passionskonzert, das Epochen verbindet

Sonsbeck Das Ensemble La Passione della Musica bringt unter dem Motto „So sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen Sohn hingab“ Passionsgesänge aus der Zeit des Barock, der Romantik und der Gegenwart zu Gehör. Konzerte gibt es in Sonsbeck und Xanten.

Das Sonsbecker Gesangsensemble La Passione della Musica lädt ein zu einem Passionskonzert, das an zwei Terminen und Orten stattfindet: Am Samstag, 26. März, sind die Musiker um 17 Uhr im Kloster Mörmter zu hören. Am Sonntag, 27. März, singt das Ensemble um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Sonsbeck.