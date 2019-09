Nach Diskussion bei Facebook : Gemeinde stellt Radweg-Situation auf Hochstraße klar

Sonsbeck In der Facebook-Gruppe „Neues in Sonsbeck“ kritisierten mehrere Nutzer die fehlende räumliche Trennung von Rad- und Fußwegen im Bereich der Hochstraße.

Eine Diskussion in der Facebook-Gruppe „Neues in Sonsbeck“, in der die Situation für Fahrradfahrer auf der Hochstraße thematisiert wurde, hat die Gemeinde veranlasst, eine klarstellende Mitteilung zu verfassen.

In der Diskussion stellte ein Nutzer die Frage, ob es in der Sonsbecker Ortsmitte keine Fahrradwege mehr gebe und warum alle entsprechenden Schilder im Bereich der Hochstraße demontiert worden seien. Daraufhin meldeten sich viele weiteren Gruppenmitglieder, die ihre eigenen Erfahrungen mitteilten und von zunehmend gefährlichen Situationen berichteten. Vor allem über die fehlende räumliche Trennung von Rad- und Fußwegen im Bereich der Hochstraße beschwerten sich viele und äußerten ihre Sorge vor schwereren Unfällen. Einige Kommentatoren bemerkten aber ebenfalls, dass die Situation jedoch auch keine neue sei, da die Beschilderung bereits vor Jahren demontiert worden sei.

In Absprache mit der Polizei habe man allerdings erreichen können, dass der als Radweg gepflasterte Teil als Fahrradschutzstreifen geduldet wird. „Insofern hat sich hier eine gängige Praxis der Nutzung im Laufe der Jahre entwickelt“, so lautet es weiter in der Klarstellung. Nichtsdestotrotz werde ausdrücklich auf die Grundregel der Straßenverkehrsordnung hingewiesen, die eine ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordere. Jeder Verkehrsteilnehmer habe sich so zu verhalten, das andere nicht geschädigt oder gefährdet werden, heißt es weiter.