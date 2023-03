Nach Sprengung in Sonsbeck Neuer Geldautomat ist in Betrieb

Lieferschwierigkeiten seien der Grund gewesen, dass die Reparaturarbeiten im SB-Foyer der Sparkasse an der Hochstraße in Sonsbeck neun Monate lang gedauert hätten. „Unsere Kunden mussten lange warten und sind jetzt sehr froh“, sagt Geschäftsstellenleiter Markus Hans. Schon wenige Minuten nach Inbetriebnahme des neuen Automaten für Ein- und Auszahlungen hätten die ersten Kunden Geld abgehoben. Am frühen Morgen des 6. Juni vergangenen Jahres war das SB-Foyer der Sparkasse gesprengt worden. Die Wucht der Detonation hatte das Foyer und die Geräte zerstört, der Schaden war immens. Übergangsweise erfolgte der Zugang in den vergangenen Monaten über den Eingang vom Parkplatz.