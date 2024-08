Wegen massiver Fehlbefüllung Gelbe Tonnen in Sonsbeck werden kontrolliert

Sonsbeck · Da von Bauschutt bis zu gebrauchten Windeln immer wieder Produkte in den Gelben Tonnen und Säcken landen, die dort nicht hineingehören, finden in den kommenden Wochen verstärkt Kontrollen in Sonsbeck statt. Was den Müllsündern droht.

09.08.2024 , 05:10 Uhr

Glas gehört definitiv nicht in die Gelbe Tonne. Bei falscher Befüllung gibt es zunächst einen roten Hinweis-Aufkleber (Symbolfoto). Foto: Blazy, Achim (abz)

Abfall ist längst kein Müll mehr, sondern mittlerweile ein wichtiger Rohstoff. Doch „die falsche Befüllung von Gelben Tonnen und Gelben Säcken erschwert einen nachhaltigen Umgang mit wertvollen Ressourcen“, schreibt die Gemeinde Sonsbeck und kündigt an, dass in den kommenden Wochen die Gelben Tonnen und Säcke in Sonsbeck bei der Abholung kontrolliert werden. Die Firma Schönmackers sammelt Leichtverpackungen (LVP) im Auftrag der Dualen Systeme ein. Immer wieder müssten aus den LVP-Sammlungen allerdings erhebliche Mengen an Fehlbefüllungen, zum Beispiel Restmüll, Baumischabfälle, Bioabfall, sonstige Produkte aus Kunststoff, Essensreste, gebrauchte Windeln, Batterien und Akkus aussortiert werden. „Fehlbefüllte Gelbe Tonnen und Gelbe Säcke verursachen einen enormen Aufwand und damit erhebliche Kosten und schlimmstenfalls den Stillstand in den Sortieranlagen“, betont die Gemeinde. „Nur die Sortenreinheit der Wertstoffe ermöglicht eine optimale Qualität und Wiederverwertung. Gleichzeitig trägt das Recycling von Wertstoffen zum Umwelt- und Klimaschutz bei.“ In die Gelbe Tonne gehören ausschließlich gebrauchte und restentleerte Leichtverpackungen aus Kunststoff, Weißblech, Aluminium und Verbundmaterialien wie Getränkekartons. Bei stichprobenartigen Kontrollen in den nächsten Wochen werden festgestellte Fehlbefüllungen durch einen Aufkleber gekennzeichnet. „Der Aufkleber weist auf die Fehlbefüllung hin und fordert den Verursacher zur Nachsortierung auf“, teilt die Gemeinde weiter mit. Bei nachweislich wiederholten gravierenden Fehlbefüllungen behalte sich die Firma Schönmackers vor, die Gefäße einzuziehen und die Abfallerzeuger vorübergehend von der Sammlung auszuschließen. „Zu dieser Maßnahme sieht sich die Firma Schönmackers aufgrund gestiegener Reklamationen seitens des Betreibers der Sortieranlagen gezwungen“, so die Gemeinde, die daher alle Bürger und Bürgerinnen zur Mithilfe bei der Mülltrennung bittet. Weitere Tipps und Informationen zum richtigen Sortierverhalten gibt es online unter www.schoenmackers.de. Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden können sich Bürgerinnen und Bürger auch telefonisch mit der Firma Schönmackers unter Tel. 0800 1747474 (kostenlos) in Verbindung setzen.

