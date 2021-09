Gewässerpflege in Sonsbeck : Gebühren für Kiesgärten sollen steigen

Gewässerpflege in Sonsbeck

Für Kiesgärten als befestigte Flächen sollen künftig höhere Abgaben zur Gewässerunterhaltung in Sonsbeck fällig werden (Symbolfoto). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Sonsbeck Bei den Abgaben zur Gewässerunterhaltung in Sonsbeck sollen Schotter-, Sand- und Kiesflächen stärker belangt werden. Luftbilder und Fragebögen sollen bei der Ermittlung von befestigten und unbefestigten Flächen helfen.

Die Gemeinde Sonsbeck plant Änderungen bei den Abgaben zur Gewässerunterhaltung ihrer Fließgewässer. Unter anderem sollen Grundstücke für die Berechnung der Gebühren künftig nicht mehr in versiegelte und unversiegelte Flächen unterteilt werden, sondern in befestigte und unbefestigte. Als befestigt gelten dann auch Schotter-, Sand- und Kiesflächen – also jeder Kiesweg, jeder fest installierte Sandkasten und auch die umstrittenen Schottervorgärten. Für derartige Flächen werden deutlich höhere Abgaben fällig, im Verhältnis 90:10 im Vergleich zu unbefestigten Flächen, sprich für Rasen, Blumenbeete, Äcker, Weiden und Wälder.